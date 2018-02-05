Группа Lloyds запретила своим клиентам покупать криптовалюты по кредитным картам

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Британская банковская группа Lloyds Banking Group запретила своим клиентам покупать биткоин и другие криптовалюты по кредитным картам, передает агентство Рейтер.

"В Lloyds Bank, Bank of Scotland, Halifax и MBNA - мы не принимаем транзакции по кредитным картам, касающиеся покупки криптовалют", - цитирует Рейтер сообщение представителя компании, отправленное по электронной почте.

В пятницу об аналогичных мерах уже заявляли JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup. В отдельных заявлениях банки сообщили о запрете покупки криптовалют с кредитных карт, выпущенных этими банками.

На фоне этих и других отрицательных для рынка новостей крупнейшие криптовалюты дешевеют в понедельник более чем на 10%, а биткоин оказался уже ниже 8 тысяч долларов; капитализация рынка цифровых валют опустилась на 16% всего за сутки.

Банковская группа Lloyds Banking Group была образована в 2009 году в результате слияния Lloyds TSB и HBOS. Lloyds оказывает банковские услуги физическим и юридическим лицам, услуги страхования, а также управления пенсионными накоплениями. Штаб-квартира находится в Лондоне.

Прибыль группы за первые три квартала 2017 года составила 3,1 миллиарда фунтов стерлингов (около 4,4 миллиарда долларов), что в 1,5 раза больше показателя за тот же период годом ранее.