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Богатейшие люди потеряли $114 млрд за один день из-за падения фондовых рынков США


Компании / Финансы
  • #Бизнесмен
    © fotolia.com, Melpomene

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Резкое падение американских фондовых рынков в понедельник привело к тому, что 500 богатейших людей мира недосчитались 114 миллиардов долларов своих активов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который публикует агентство Блумберг.

Основные фондовые индексы США в понедельник рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.

Согласно данным агентства, сильнее всего за этот день уменьшилось состояние главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета - он потерял 5,1 миллиарда долларов. Второе место по объему падения заняло состояние основателя Facebook FB Inc Марка Цукерберга - оно сократилось на 3,6 миллиарда долларов. Основатель компании Amazon Джефф Безос занял третье место по размеру понесенных за день потерь - они составили 3,3 миллиарда долларов.

За ними следуют сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые потеряли за день по 2,3 миллиарда долларов. А основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял за понедельник 2,25 миллиарда долларов.

В целом же, по версии Блумберга, первая пятерка миллиардеров не изменилась: на первой строчке размещается Безос с состоянием 116 миллиардов долларов, на второй - Гейтс с состоянием в 91,6 миллиарда долларов, третье место в списке занимает Баффет с 85 миллиардами долларов. На четвертой строчке оказался Цукерберг, состояние которого оценивается в 74,7 миллиарда долларов. Замыкает пятерку богатейших людей владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием в 74 миллиарда долларов.

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