Российские миллиардеры за день падения фондового рынка США потеряли $2 млрд

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Резкое падение фондового рынка США в понедельник, повлекшее за собой снижение котировок на европейских и азиатских биржах, привело к потере российскими миллиардерами за этот день около 2,1 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), который публикует агентство Блумберг. Богатейшие люди потеряли $114 млрд за один день из-за падения фондовых рынков США

Этот рейтинг, включающий 500 богатейших людей мира, обновляется ежедневно по итогам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке. В целом участники этого списка обеднели за понедельник на 114 миллиардов долларов. Россиян в этом списке сейчас 27 человек, из них у 25-ти по итогам понедельника состояние, по оценке Блумберга, сократилось и лишь у двоих - выросло.

Счастливчиками оказались крупнейший бенефициар Evraz и крупный миноритарий "Норникеля" Роман Абрамович, который за понедельник стал богаче на 68,9 миллиона долларов, и совладелец LetterOne и Альфа-банка Петр Авен, которому этот день принес 29,1 миллиона долларов. В итоге их капитал достиг 13,3 миллиарда долларов и 5,88 миллиарда долларов соответственно.

Сильнее всего за 5 февраля, по данным BBI, уменьшилось состояние самого богатого россиянина, основного владельца "Северстали" CHMF Алексея Мордашова - он потерял 203,3 миллиона долларов. Состояние главы и совладельца "Лукойла" LKOH Вагита Алекперова сократилось на 175,9 миллиона долларов. Совладелец УГМК и "Трансмашхолдинга" Искандер Махмудов за день обеднел на 174,1 миллиона долларов, а основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг - на 169,8 миллиона долларов.

В целом же первая пятерка российских миллиардеров по версии Блумберга не изменилась. Первое место по-прежнему занимает Мордашов, чье состояние, несмотря на сокращение, осталось максимальным - 20,3 миллиарда долларов.

Следом идет крупнейший бенефициар "Норильского никеля" Владимир Потанин (19,8 миллиарда долларов, минус 136,4 миллиона долларов за понедельник), на третьей строчке - основной владелец НЛМК Владимир Лисин (18,9 миллиарда долларов, минус 106 миллионов долларов), на четвертой - совладелец "Новатэка" NVTK и "Сибура" Леонид Михельсон (18 миллиардов долларов, минус 35,3 миллиона долларов), на пятой - Вексельберг, чье состояние составители BBI оценивают в 16,8 миллиарда долларов.