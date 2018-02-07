ЦБ зафиксировал рекордный рост ипотечного кредитования в 2017 году‍

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. За прошедший 2017 год российский рынок ипотечного кредитования показал рекордный рост, сообщается на сайте Банка России.

Отмечается, что объем выданных жилищных кредитов вырос на 37% и составил 2 трлн рублей.

Всего, добавляет регулятор, было предоставлено около 1,1 млн ипотечных кредитов гражданам страны.

тенденцию роста жилищного кредитования ЦБ РФ связывает со снижением процентных ставок по ипотечным займам в условиях отсутствия роста цен на недвижимость.

Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в национальной валюте (рубль) снижалась на протяжении всего 2017 года и достигла к декабрю прошлого года наиболее низкого значения: 9,79%. На декабрь 2016 года этот показатель равнялся 11,54%.

Кстати, именно на последний месяц прошлого года пришелся пик выдачи ипотеки: 151 тыс займов на сумму свыше 290 млрд рублей.