Forbes опубликовал рейтинг разбогатевших на криптовалюте людей

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Журнал Forbes впервые составил рейтинг разбогатевших на криптовалюте миллиардеров. Список опубликован на сайте издания в среду. Всего в нем 19 человек.

В рейтинге есть выходцы из РФ и СССР. На 17 месте - создатель платформы для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна Ethereum, создатель одноименной криптовалюты Виталик Бутерин. Его состояние журнал оценивает в $400-500 млн. 24-летний предприниматель российского происхождения вырос в Канаде. Криптовалюта Ethereum является второй в мире по популярности после биткоина криптовалютой, ее капитализация окенивается около $81 млрд (по данным Coinmarketcap на среду, 7 февраля).

13-я строчка - у создателя компании по майнингу биткоина Bitfury Виталия Вавилова. Его состояние оценивается в $500-700 млн.

Первое место - у финтех-предпринимателя и CEO сервисной платфонмы Ripple Криса Ларсена, его состояние оценивается в $7,5-8 млрд.

Второе место - Джозеф Лавин, который помогал основать Ethereum. Его состояние журнал оценивает в диапазоне от $1 млрд до $5 млрд.

Третья стояка - у основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао: состояние в диапазоне от $1,1 млрд до $2 млрд.

Четвертое место - у отсудивших у Марка Цукерберга в 2008 году $65 млн за идею Facebook братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс: их состояние оценивается в $900 млн -$1,1 млрд.

Forbes не называет точные суммы в своем новом рейтинге, указывая только примерный диапазон, так как рынок криптовалют непрозрачен и отличается высокой волатильностью на торгах.

Свой рейтинг издание создает на данных о запасах криптовалют, а также прибыли после уплаты налогов при торговле криптоактивами и на долях участников рейтинга в компаниях, которые тесно связаны с цифровой валютой.