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На банк "Возрождение" претендует компания "Бонум Капитал"


Компании / Финансы / Банки
  • Современный бизнесмен
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МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Инвестиционный фонд "Бонум Капитал" ведёт переговоры о приобретении банка "Возрождение", принадлежащего братьям Ананьевым. Эту информацию подтвердил агентству "Прайм" представитель фонда Антон Аверин. 

"Окончательное решение о сделке будет принято по результатам дью-дилидженс", - сказал он.

Банк "Возрождение" входит в группу Промсвязьбанка. Банк России в середине декабря прошлого года объявил о санации Промсвязьбанка, основными бенефициарами которого являлись братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через контролируемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). 

По данным БИР Аналитик, на 1 января банк "Возрождение" занимал 38 место в банковской системе РФ с активами 271,4 млрд рублей.

Чистая прибыль банка "Возрождение" по РСБУ в 2017 году, по предварительным данным, выросла в 4,5 раза по сравнению с 2016 годом и составила 3,6 миллиарда рублей.

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