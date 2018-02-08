На банк "Возрождение" претендует компания "Бонум Капитал"

МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Инвестиционный фонд "Бонум Капитал" ведёт переговоры о приобретении банка "Возрождение", принадлежащего братьям Ананьевым. Эту информацию подтвердил агентству "Прайм" представитель фонда Антон Аверин.

"Окончательное решение о сделке будет принято по результатам дью-дилидженс", - сказал он.

Банк "Возрождение" входит в группу Промсвязьбанка. Банк России в середине декабря прошлого года объявил о санации Промсвязьбанка, основными бенефициарами которого являлись братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через контролируемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

По данным БИР Аналитик, на 1 января банк "Возрождение" занимал 38 место в банковской системе РФ с активами 271,4 млрд рублей.

Чистая прибыль банка "Возрождение" по РСБУ в 2017 году, по предварительным данным, выросла в 4,5 раза по сравнению с 2016 годом и составила 3,6 миллиарда рублей.