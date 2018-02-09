ЦБ отозвал лицензии у трех игроков страхового рынка

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензии на разные виды деятельности у страховой группы "АСКО", страховой компании "Инвест-Полис" и Русско-английского страхового брокера, сообщается на сайте регулятора.

Так, ЦБ отозвал лицензии на осуществление страхования у страховой группы "АСКО". Решение принято в связи с неустранением группой в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 19 января 2018 года действия лицензий на осуществление страхования, а именно, в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом.

Поясняется, что в связи с отзывом лицензий "АСКО" обязана принять решение о прекращении страховой деятельности, исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям. Также страховая группа должна уведомить страхователей и перестрахователей, перестраховщиков по договорам страхования и договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения договоров.

"После отзыва лицензий общества с ограниченной ответственностью "Страховая группа "АСКО" страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств продолжают свое действие", - отмечает регулятор.

При этом компенсационная выплата в счет возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшего, осуществляется профессиональным объединением страховщиков - Российским союзом автостраховщиков (РСА) в случаях, если страховая выплата по обязательному страхованию не может быть осуществлена из-за отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности.

Также Банк России отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности у Русско-английского страховой брокера из-за неустранения в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом ЦБ от 7 декабря 2017 года действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности. Поясняется, что брокер не исполнил предписания регулятора. Кроме того, Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у страховой компании "Инвест-Полис". Отмечается, что решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.