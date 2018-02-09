Отток из фондов активов РФ составил $71,6 млн против притока неделей ранее

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 7 февраля вывели из фондов, ориентированных на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 71,6 миллиона долларов против притока в 260 миллионов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

Компания "Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств - Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Впервые с начала года в России наблюдался чистый отток, 71,6 миллиона долларов были выведены из страны, что обусловлено оттоком средств в размере 85,3 миллиона долларов из ориентированных на РФ фондов (Russia-dedicated funds) и 28,8 миллиона долларов из фондов ориентированных на регион EMEA (Europe, the Middle East and Africa) и Европу. Частично показатель компенсировал притоком средств в размере 46,2 миллиона долларов из глобальных фондов развивающихся рынков (GEM), - говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

С начала 2018 года общий приток средств в Россию составил таким образом 1,4 миллиарда долларов, а в ориентированные на РФ фонды (Russia-dedicated funds) было привлечено 424 миллиона долларов. Пассивные фонды РФ зафиксировали за минувшую неделю приток в 31,8 миллиона долларов, а активные фонды отметили отток средств на сумму в 103,4 миллиона долларов.

Чистый приток развивающихся стран, в целом, составил 2,4 миллиарда долларов против 7,6 миллиарда долларов неделей ранее. Это третий по величине еженедельный приток в развивающиеся страны в номинальном долларовом выражении в истории отслеживания EPFR Global (начавшейся в октябре 2000 года). "Рыночный переполох, начавшийся в прошлую пятницу, вероятно, заставил некоторых инвесторов отступить от фондов развивающихся стран и России из-за рисков", - отмечается в сообщении.

Фонды, ориентированные на азиатские рынки (кроме Японии), завершили неделю с положительным сальдо на сумму 1,4 миллиарда долларов, а фонды GEM - на сумму в 1 миллиард долларов. Из фондов EMEA (Europe, the Middle East and Africa) было выведено 162 миллиона долларов. Среди стран БРИКСТ Бразилия и Китай зафиксировали крупнейший приток средств за отчетную неделю - 219 и 899 миллионов долларов, соответственно.