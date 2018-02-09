FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЦБ: Чистый отток капитала из РФ в январе увеличился в 2,3 раза


Компании / Экономика / Финансы

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе 2018 года вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,1 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ. 

ДолларыЧистый отток капитала из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза, до $31,3 млрд

"Чистый вывоз капитала частным сектором в январе 2018 года, согласно оценке Банка России, составил 7,1 миллиарда долларов (3,1 миллиарда долларов в январе 2017 года) и был связан преимущественно с ростом иностранных активов банков и прочих секторов", - говорится в сообщении.

По оценке регулятора, чистый отток капитала из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза, до 31,3 миллиарда долларов.

В декабре прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ повысил оценку чистого оттока капитала в 2018 году до 16 миллиардов долларов с 10 миллиардов долларов.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ