ЦБ: Чистый отток капитала из РФ в январе увеличился в 2,3 раза

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе 2018 года вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,1 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ. Чистый отток капитала из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза, до $31,3 млрд

"Чистый вывоз капитала частным сектором в январе 2018 года, согласно оценке Банка России, составил 7,1 миллиарда долларов (3,1 миллиарда долларов в январе 2017 года) и был связан преимущественно с ростом иностранных активов банков и прочих секторов", - говорится в сообщении.

По оценке регулятора, чистый отток капитала из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза, до 31,3 миллиарда долларов.

В декабре прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ повысил оценку чистого оттока капитала в 2018 году до 16 миллиардов долларов с 10 миллиардов долларов.