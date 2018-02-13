Таиланд запретил банкам любые операции с криптовалютами‍

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк Таиланда запретил всем финансовым организациям королевства любые операции с криптовалютами, пишет газета Bangkok Post.

Отмечается, что регулятор запретил таиландским банкам инвестировать в криптовалюту, а также продавать ее, создавать платформы для торговли ею и совершать обменные операции.

Помимо этого для банков ввели запрет рекомендовать своим клиентам использовать криптовалюту как инвестиционный инструмент. запрещено и выдавать кредиты для покупки цифровых денег.

Регулятор Таиланда объяснил эти ограничения тем, что различные криптовалюты могут быть использованы на территории страны с целью финансирования терроризма либо отмывания денег в теневом секторе экономики.