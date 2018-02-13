Инвесткомпания Oppenheimer Funds купила 1,8% акций "Яндекса" в конце 2017 г

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Инвестиционная компания Oppenheimer Funds Inc. в четвертом квартале 2017 года снова купила акции компании "Яндекс" YNDX, приобретя 5,11 миллиона бумаг класса "А", следует из сообщения компании Oppenheimer Funds, размещенного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Данное количество соответствует примерно 1,8% обращающихся акций компании. Согласно указанным данным, стоимость этой доли составляет 167,376 миллиона долларов.

Инвестиционный фонд в конце 2015 года вышел из капитала "Яндекса", при этом еще в начале февраля 2015 года фонд Oppenheimer владел 36,4 миллиона акций класса "А" компании (11,48% капитала и 4,2% голосов).

"Яндекс" - поисковая система и IT-компания, которая разрабатывает различные сервисы для России, Белоруссии, Казахстана, Турции и Украины. Головной компанией холдинга является зарегистрированное в Нидерландах в 2004 году акционерное общество Yandex N.V. По состоянию на 30 сентября 2017 года общее количество акций "Яндекса" составляло 325,78 миллиона штук, включая 280,99 миллиона акций класса "А", 44,85 миллиона акций класса "B" и одну приоритетную акцию.