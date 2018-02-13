ЦБ: Вклады населения в банках РФ в январе снизились на 1,5%

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Вклады населения в банках РФ январе сократились 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 25,5 триллиона рублей, сообщил Банк России в обзоре о динамике развития банковского сектора.

"Вклады населения в январе снизились на 1,5%, до 25,5 триллиона рублей, что объясняется главным образом сезонными факторами (на декабрь приходятся значительные выплаты компаний своим сотрудникам, а в январе – существенное расходование средств населением)", — говорится в материалах регулятора.

Российские банки в январе увеличили кредитование компаний на 1%, розничное - на 0,7%, сообщается в материалах ЦБ.

Совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) в январе увеличился на 0,9%, до 42,6 триллиона рублей.

"Корпоративное кредитование... выросло на 1%. Прирост розничного портфеля в январе был ниже (+0,7%), при этом его объем достиг 12,3 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Объем корпоративных кредитов составил на 1 февраля 30,3 триллиона рублей.