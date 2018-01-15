Средняя численность работников Сбербанка в 2017 г снизилась на 4%

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Средняя численность работников Сбербанка SBER в 2017 году снизилась на 4% по сравнению с 2016 годом и составила 249,6 тысячи человек, следует из квартального отчета кредитной организации.

Фонд начисленной зарплаты за отчетный период увеличился на 10%, до 246,2 миллиарда рублей. Выплаты социального характера выросли в 1,4 раза, составив 5,8 миллиарда рублей.

В декабре прошлого года глава Сбербанка Герман Греф рассказал про запуск массовой роботизации в кредитной организации, однако пообещал, что резкого сокращения рабочих мест из-за нее не будет.

Помимо этого, в январе этого года Греф на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил, что в 2017 году банк проиндексировал зарплату сотрудникам на 6%, больше половины расходов крупнейшего российского банка приходится на заработную плату.

Сбербанк основан в 1841 году, является крупнейшей кредитной организацией в РФ по объему активов. Около 70% населения России пользуются услугами банка. Сеть Сбербанка состоит из более чем 16 тысяч отделений в 83 регионах РФ. Основным акционером банка является Банк России (50% уставного капитала плюс одна голосующая акция). По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 января занимал первое место в банковской системе РФ с активами в 24,625 триллиона рублей.