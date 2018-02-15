Amazon впервые обогнала Microsoft по капитализации‍

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Американская компания Amazon, крупнейший в мире ритейлер по обороту среди продавцов товаров и услуг через Интернет, впервые в истории обогнал IT-гиганта Microsoft по рыночной стоимости, сообщает РИА Новости.

Amazon заняла третью строчку по рыночной стоимости среди мировых компаний. Первые два места - американская компания Apple и холдинг Alphabet (компания Google) со значениями $849,24 млрд и $744,73 млрд соответственно.

По результатам торгов среды, 14 февраля, рыночная стоимость Amazon составила $702,46 млрд. Microsoft — $700,56 млрд.

Цена одной акции Amazon выросла за предыдущий день на 2,6% - до $1 451, одна бумага Microsoft подорожала на 1,6% - до $90,81.