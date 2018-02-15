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Промсвязьбанку могут передать до 1 трлн руб кредитов санкционным компаниям


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ планирует передать Промсвязьбанк PSBR сначала АСВ, а затем Росимуществу, при этом обсуждается вариант передачи ему от других банков кредитов санкционным компаниям на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом, рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Мы предусматриваем передачу этого банка от ЦБ в АСВ, а АСВ уже передаст его Росимуществу. При этом банк будет иметь нормальную достаточность капитала и не требовать какой-то дополнительной докапитализации. Но если мы в этот банк будем передавать активы других банков, связанные с предприятиями, которые попали в список SDN, соответственно банку потребуется капитал", - сказал Силуанов.

"В этой связи мы сейчас обсуждаем с банками, с ЦБ, что такая передача активов, кредитов, должна сопровождаться и передачей Промсвязьбанку капитала", - добавил он, указав, что это не повлияет на достаточность капитала банков, передающих кредиты, "потому что они передают и активы, и капитал".

По его словам, часть докапитализации, полученной банками от государства в кризисный период, в объеме передаваемых кредитов может быть передана в ПСБ. "Но это вопрос дискуссионный. Объем кредитов, который будет передаваться, до одного триллиона рублей", - сказал он.

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Санация Промсвязьбанка

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