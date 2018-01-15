Медведев поручил увеличить программу ОФЗ для населения до 100 млрд руб

СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. Председатель правительства Дмитрий Медведев дал поручение министерству финансов увеличить программу выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения в текущем году до 100 млрд рублей.

Программа продажи ОФЗ для населения начала действовать в РФ весной 2017 года.

"Первая же эмиссия была раскуплена очень быстро. В итоге люди приобрели ОФЗ на сумму 30 миллиардов рублей", - сказал Медведев в ходе заседания Российского инвестиционного форума в Сочи.

Премьер заявил, что поручил министерству финансов проработать вопрос об увеличении объема эмиссии в 2018 году до 100 миллиардов рублей. "Считаю правильным распространить эту практику и на региональный уровень, чтобы субъекты были заинтересованы в выпуске своих ценных бумаг для физических лиц", - сказал Медведев.

Минфин в конце апреля прошлого года начал продажу ОФЗ для населения, дебютируя с трехлетним выпуском объемом 15 миллиардов рублей. Доходность новых облигаций, по плану министерства, должна быть выше, чем по банковским депозитам и по гособлигациям, которые уже находятся в обращении.

Доходность также зависит от срока владения бумагами — размер купона будет увеличиваться по мере приближения к сроку погашения облигаций. ОФЗ размещаются через отделения банка "ВТБ 24" и Сбербанка SBER. Цена размещения бумаг при запуске инструмента 26-28 апреля 2017 года составляла 100% от номинала, что соответствовало доходности 9,02-9,03% годовых.

С 6 июня Минфин предложил дополнительный выпуск ОФЗ для населения на 15 миллиардов рублей после продажи всех бумаг дебютного выпуска. Дополнительный выпуск имеет параметры, аналогичные установленным для основного выпуска, за исключением даты начала размещения облигаций. Кроме того, министерство начало размещение нового выпуска ОФЗ для населения на 15 миллиардов рублей 13 сентября 2017 года. ОФЗ предлагаются с погашением в сентябре 2020 года. Дата окончания размещения этих облигаций - 14 марта 2018 года.