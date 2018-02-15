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Горьков: ВЭБ не планирует докапитализировать "Глобэкс" и Связь-банк


Компании / Финансы / Банки

 

СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. Внешэкономбанк не планирует докапитализировать "Глобэкс" и Связь-банк, ожидает высвобождения части их капитала после объединения, сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Нет", - сказал Горьков, отвечая на вопрос, планирует ли ВЭБ докапитализировать "Глобэкс" и Связь-банк. "У нас даже высвобождение капитала будет при объединении, поэтому мы как раз будем иметь определенный запас по капиталу. Это тоже хорошо, даст возможность для новых проектов", - отметил он.

ВЭБ ведет переговоры с ЦБ по поводу необходимости объединения "Глобэкса" и Связь-банка, так как это нужно согласовывать с регулятором, заявил он. "Конечно", - сказал Горьков, отвечая на соответствующий вопрос. "В целом это позитивное решение, лучше иметь один банк, чем два. Например, на объединении банка – офисов - мы экономим больше 1 миллиарда рублей", - уточнил глава ВЭБа.

По его словам, ВЭБ будет оптимизировать филиальную сеть и штат этих двух банков. "Оптимизировать будем… На одной улице в Москве, к примеру, бессмысленно иметь два отделения. Мы видим оптимизацию, в основном это офисы, затраты на операционную систему, на управленческий персонал. Мы перераспределим, но при этом нам потребуются другие сотрудники в части РКО (расчетно-кассового обслуживания - ред.), еще чего- то. Повального сокращения не вижу, что будет, но мы будем оптимизировать", - рассказал Горьков.

 

ВЭБ, по его словам, планирует встроить в свой бизнес объединенный "Глобэкс" и Связь-банк. "Во-первых, это деньги, банк зарабатывает, нам нужно видеть, как проект реализовывается. У нас (ВЭБа - ред.) нет сети, мы можем мониторинг за проектами осуществлять через их сеть. Это многофакторность аспектов по бизнесу", - заключил Горьков.

 

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

 

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