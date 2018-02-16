ЦБ: Хакеры в 2017 году через SWIFT вывели 340 млн руб из российского банка

МАГНИТОГОРСК (Челябинская область), 16 фев - ПРАЙМ. Хакерам в прошлом году при первой успешной атаке российского банка через систему SWIFT удалось совершить несанкционированные операции на 339,5 миллиона рублей, говорится в "Обзоре несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год" Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ РФ.

В декабре стало известно, что хакеры впервые успешно атаковали российский банк, используя каналы международной системы передачи финансовых сообщений и платежей SWIFT. Позже глава "Глобэкса" Валерий Овсянников сообщил, что атаке подвергся именно возглавляемый им банк, отметив, что средства клиентов не пострадали. В конце декабря кредитная организация раскрыла сумму хищения: по данным "Глобэкса", хакерам удалось вывести порядка одного миллиона долларов, но большая часть средств была заблокирована и уже возвращена.

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"В Банк России направлена информация об одной успешной атаке на рабочее место оператора системы SWIFT. Объем несанкционированных операций в результате данной атаки составил 339,5 миллиона рублей", - сказано в обзоре, презентованном на 10-м Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.

Впервые ЦБ прокомментировал данный инцидент в январе текущего года – тогда замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев отметил, что сама техника атаки не явилась для регулятора новостью, но использование для вывода канала SWIFT было "необычным". По его словам, хищения из банков, как правило, осуществляются при помощи платежных карт либо платежных систем. То, что хакеры не использовали метод вывода денег через карты, Сычев объяснил нехваткой нужной "бригады" для незаконного обналичивания средств.