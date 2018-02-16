"Дыра" в капитале банка "Северный кредит" составила 5,13 млрд руб

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов банка "Северный кредит" (Вологда), лишившегося лицензии в декабре, составила 5,129 миллиарда рублей, следует из материалов Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 2,875 миллиарда рублей, обязательства - 8,004 миллиарда рублей.

Банк России с 29 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Северный кредит". Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Кроме того, значения всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) оказались ниже 2%, а размер собственных средств (капитала) снизился ниже минимального значения уставного капитала. Недобросовестные действия руководства банка "Северный кредит", осуществленные в целях крупномасштабного вывода активов, привели к краху финансового учреждения, заключил регулятор.

По данным БИР Аналитик, "Северный кредит" на 1 ноября занимал 235 место в банковской системе РФ с активами в 8,4 млрд рублей, собственные средства составляли 801,7 млн рублей, средства населения - 4,8 млрд рублей.