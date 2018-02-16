Банк "ФК Открытие" погасил почти половину кредитов ЦБ на 330 млрд руб

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" в феврале досрочно выплатил Банку России 180 миллиардов рублей по кредитам ЦБ, с учетом погашенных в 2017 году 150 миллиардов рублей общая сумма выплаченных обязательств составила 330 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Таким образом, банк досрочно погасил почти половину от суммы всех кредитов ЦБ.

"Банк "Открытие" в феврале досрочно выплатил Банку России 180 миллиардов рублей в рамках исполнения своих обязательств по кредитам, выданным Банком России на проведение мер по финансовому оздоровлению. С учетом погашенных в 2017 году 150 миллиардов рублей, общая сумма выплаченных обязательств составила 330 миллиардов рублей", - сообщили в "Открытии".

"Таким образом, банк "Открытие" досрочно погасил 46,5% от суммы всех кредитов, выданных Банком России", - добавили в пресс-службе банка.

Банк России в 2017 году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка, в частности в августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка.

В начале этого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила об объединении санируемых Бинбанка и "ФК Открытие" с исключением ряда "плохих" активов. При этом объединение банков, по словам главы "ФК Открытие" Михаила Задорнова, будет реализовано в течение девяти-двенадцати месяцев.