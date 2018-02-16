FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Банк "ФК Открытие" погасил почти половину кредитов ЦБ на 330 млрд руб


Компании / Финансы / Банки
  • # Бин Открытие

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" в феврале досрочно выплатил Банку России 180 миллиардов рублей по кредитам ЦБ, с учетом погашенных в 2017 году 150 миллиардов рублей общая сумма выплаченных обязательств составила 330 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Таким образом, банк досрочно погасил почти половину от суммы всех кредитов ЦБ.

"Банк "Открытие" в феврале досрочно выплатил Банку России 180 миллиардов рублей в рамках исполнения своих обязательств по кредитам, выданным Банком России на проведение мер по финансовому оздоровлению. С учетом погашенных в 2017 году 150 миллиардов рублей, общая сумма выплаченных обязательств составила 330 миллиардов рублей", - сообщили в "Открытии".

"Таким образом, банк "Открытие" досрочно погасил 46,5% от суммы всех кредитов, выданных Банком России", - добавили в пресс-службе банка.

Банк России в 2017 году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка, в частности в августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка.

В начале этого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила об объединении санируемых Бинбанка и "ФК Открытие" с исключением ряда "плохих" активов. При этом объединение банков, по словам главы "ФК Открытие" Михаила Задорнова, будет реализовано в течение девяти-двенадцати месяцев.

Версия для печати

Санация банка "Открытие"

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ