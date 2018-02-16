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ЦБ: Чистый спрос населения РФ на наличную валюту в декабре вырос на 39%


Компании / Финансы

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Чистый спрос населения РФ на наличную иностранную валюту в декабре 2017 года вырос на 39% по сравнению с ноябрем, до 2,2 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ РФ.

"В декабре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем на внутреннем рынке наличной иностранной валюты наблюдалось увеличение активности населения как по ее покупке, так и по ее продаже, которое носит сезонный характер. В результате чистый спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с ноябрем вырос на 39% и составил 2,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в декабре по сравнению с ноябрем увеличился на 26% и составил 6,5 миллиарда долларов. Спрос населения на доллары в декабре вырос на 22%, на европейскую валюту – на 37%, составив соответственно 4,6 и 1,9 миллиарда долларов. Доля долларов в структуре совокупного спроса сократилась до 70% с 72% месяцем ранее, доля европейской валюты увеличилась с 26 до 29%.

По данным ЦБ, сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета уменьшилось на 6% и составило 0,3 миллиарда долларов.

В декабре населением было продано уполномоченным банкам 1,5 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что на 15% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов выросли на 16%, европейской валюты – на 13%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с ноябрем увеличилось на 7% и составило 1,8 миллиона сделок. Средний размер сделки по продаже вырос на 7% и составил 818 долларов.

Как сообщает регулятор, за месяц уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 5,8 миллиарда долларов, что на 61% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов вырос в 1,61 раза, европейской валюты – в 1,63 раза. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в декабре по сравнению с ноябрем снизился на 19% и составил 0,5 миллиарда долларов.

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