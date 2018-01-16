Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам упала ниже 7%

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады февраля вновь оказалась ниже исторического минимума и составила 6,96% годовых, следует из материалов Банка России.

Это рекордно низкий показатель за все время расчета ставки, который ведется с 2009 года. До этого самая низкая ставка была зафиксирована в третьей декаде января этого года — 7,08%.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России с конца ноября рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. Ранее порог составлял 3,5 процентного пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк SBER, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк PSBR и Россельхозбанк.