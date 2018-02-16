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ЦБ не планирует запрещать банкам размещать табло с курсами валют в окнах и витринах


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Инициатива Банка России по запрету уличных табло с курсами иностранных валют направлена на предотвращение деятельности незаконных точек обмена валют, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. Там также добавили, что запрет не распространяется на окна и витрины помещений банков.

Банк России опубликовал проект указания, согласно которому банкам запретят размещать информацию о курсах иностранной валюты вне своих помещений, то есть на уличных табло.

"Как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают так называемые незаконные "точки обмена валют", которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка. При этом уполномоченные банки (их структурные подразделения, филиалы), как правило, размещают такую информацию на стендах (табло) внутри помещений", - сообщили в пресс-службе регулятора.

"Проект указания Банка России в целях предотвращения деятельности таких незаконных "точек обмена валют" устанавливает запрет на размещение уполномоченными банками (их филиалами) информации о курсах иностранных валют вне их помещений. При этом запрет не распространяется на окна и витрины помещений", - отметили в ЦБ.

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