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Систему защиты инвестиций в криптовалюты создают в России‍


Компании / Финансы / Рынки / Валюта / Банки

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Дочерняя структура госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) - банк "Глобэкс" - вместе с Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна (РАКИБ) и интернет-площадкой CrowdHub создадут первую в России систему гарантий инвестиций в криптовалюты уже в текущем году, пишет газета "Известия" в понедельник.

Как сообщил изданию директор РАКИБ Арсений Щельцин, банк "Глобэкс" будет участвовать в создании ICO-хаба, чьим главным элементом станет система гарантирования вложений в стартапы, занимающиеся криптовалютами.

Сейчас проект находится в разработке. Предполагается, что он поможет российским инвесторам проводить поэтапные выплаты, которые будут соответствовать планам развития криптовалютных проектов. Тем не менее, отмечает собеседник издания, пока механизм юридической защиты не отработан.

"Предполагаем, что проект стартует в марте, дальше начнется проработка стратегии его развития", — прокомментировал данные о проекте глава управления развития электронной коммерции и дистанционного банковского обслуживания банка "Глобэкс" Александр Минеев.

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