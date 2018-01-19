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АФК "Система" заложит около 11% МТС по кредиту со Сбербанком


Компании / Финансы

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. АФК "Система" AFKS заложит меньше 30% МТС MTSS по кредитному соглашению со Сбербанком, заключенному в рамках исполнения мирового соглашения с "Роснефтью" ROSN, сообщил РИА Новости источник, близкий к корпорации.

Позже он сообщил, что при получении 40 миллиардов рублей будет заложено около 11% МТС.

Ранее в понедельник АФК сообщила, что подписала со Сбербанком соглашение об открытии кредитной линии объемом до 105 миллиардов рублей под залог акций МТС сроком на 5 лет, из них 40 миллиардов рублей будут направлены на выплату "Башнефти" BANE по мировому соглашению.

При этом как отметил официальный представитель АФК Сергей Копытов, "Система" будет получать доход по заложенным акциям. Договор со Сбербанком, по его словам, не накладывает ограничений на получение дивидендов от МТС. Кроме того, АФК сможет голосовать заложенными акциями, подчеркнул Копытов.

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"

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