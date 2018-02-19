Банк "Мастер-капитал" закрыл свои офисы для обслуживания клиентов на два дня

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Московский банк "Мастер-капитал" сообщил, что в понедельник и вторник не производит обслуживание клиентов.

"Уведомляем вас, что 19.02.2018 года и 20.02.2018 года обслуживание клиентов не производится. Приносим свои извинения", - говорится в сообщении на сайте кредитной организации. При этом в колл-центре банка корреспонденту РИА Новости сообщили, что банк не будет работать по техническим причинам, и отказались от дальнейших комментариев.

Вместе с тем источник в банковских кругах отметил, что Банк России не отключал "Мастер-капитал" от своей системы расчетов БЭСП.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий напомнил, что нередко временное прекращение работы по техническим причинам предшествовало введению временной администрации. Например, Социнвестбанк объявил о том, что по техническим причинам не будет работать 27 и 28 июля 2015 года, а уже 6 августа банк был санирован. Аналогичные примеры банка "Пушкино", Русского земельного банка и многих других.

Сумма вкладов населения в банке "Мастер-капитал" на 1 января 2018 года составила 1,7 миллиарда рублей. Просроченная задолженность в корпоративном кредитном портфеле отсутствует, что может свидетельствовать о кредитовании бизнеса собственников, отметил Осадчий.

Семье Феликса Бажанова (бенефициары банка) принадлежит Объединение "Мастер" — "группа компаний, реализующая в России долгосрочные проекты по производству строительных материалов".

По данным БИР аналитик, на 1 января 2018 года банк "Мастер-капитал" занимал 304 место в банковской системе РФ с активами в размере 4,8 млрд рублей, собственные средства составляли 1 млрд, вклады населения - 1,4 млрд рублей.