Путин подписал пакет законов об амнистии капиталов в 2018-2019 гг

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Второй этап амнистии капиталов пройдет с 1 марта текущего года до 28 февраля следующего, соответствующие документы были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным и размещены на портале правовой информации.

О новой амнистии капиталов было объявлено в конце прошлого, 2017 года.

Первый этап амнистии был проведен с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. В течение первого этапа граждане имели возможность задекларировать свое зарубежное имущество и компании, избежав налоговых претензий.

Для тех граждан, кто примет решение подать декралацию во время проведения второго этапа, сохранены гарантии, которые предоставлялись на первом этапе.