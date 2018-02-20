ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Мастер-Капитал"

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Центральный банк Российской Федерации с 20 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка "Мастер-капитал", сообщает регулятор во вторник.

Банк России отмечает, что деятельность банка "Мастер-Капитал" была ориентирована на обслуживание интересов его собственника. "Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов", - поясняет пресс-служба регулятора.

Накануне банк "Мастер-капитал" сообщил, что в понедельник и вторник (19 и 20 февраля) не производит обслуживание клиентов. "Уведомляем вас, что 19.02.2018 года и 20.02.2018 года обслуживание клиентов не производится. Приносим свои извинения", - сообщалось на сайте кредитной организации. При этом в колл-центре банка сообщили, что банк не будет работать по техническим причинам.

Банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, по которому законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного человека. Выплаты начнутся 6 марта текущего года.

По данным БИР аналитик, на 1 января текущего года банк занимал 304 место в банковской системе России. Его активы составляли 4,8 млрд рублей, собственные средства составляли 1 млрд, вклады населения - 1,4 млрд рублей.