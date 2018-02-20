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В Госдуме предложили схему передачи Промсвязьбанка в госсобственность


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил поправки в законы "О страховании вкладов физлиц" и "О центральном банке РФ", в которых прописана схема передачи Росимуществу Промсвязьбанка, пишет РБК со ссылкой на документ, уже принятый во втором чтении 15 февраля.

Отмечается, что, как следует из правок в законы, Агентство по страхованию (АСВ) вкладов выкупит ценные бумаги Промсвязьбанка на сумму до 150 млрд рублей. Они будут оплачены предоставленными ранее по программе докапитализации кредитных организаций облигациями федерального займа (ОФЗ).

После этого АСВ передаст Промсвязьбанк Росимуществу.

"Количество акций ПСБ, которые будут переданы в казну и сумма уменьшения имущественного взноса государства, внесенного в имущество АСВ, определит правительство", - пишет издание.

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Санация Промсвязьбанка

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