Moody's возможно повысит рейтинг банка "ФК Открытие"

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's поместило долгосрочные рейтинги приоритетного необеспеченного долга в национальной и иностранной валютах банка "ФК Открытие" на уровне "B2" в список на пересмотр с возможным дальнейшим повышением, говорится в сообщении агентства.

Депозитные рейтинги банка на уровне "B2" также помещены в список на пересмотр с возможным дальнейшим повышением. Кроме того, базовая оценка кредитоспособности банка повышена до уровня "caa3" с "ca".

"Рейтинговое действие отражает улучшение финансовых показателей банка после недавних списаний проблемных активов и рекапитализации", - поясняет Moody's. Кроме того, агентство отмечает улучшенную ликвидность банка благодаря краткосрочному финансированию со стороны ЦБ РФ.

Повышение рейтинга последует за полным восстановлением капитала "ФК Открытие" и возвращением устойчивого показателя рентабельности. Кроме того, дальнейшее улучшение базовой оценки кредитоспособности банка также может привести к повышению рейтинга. Вместе с тем, Moody's будет учитывать перспективы оказания дальнейшей поддержки со стороны Банка России.

ФК "Открытие" проходит процедуру санации через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. По этому механизму ЦБ становится основным собственником санируемого банка с последующей продажей частному инвестору. В ходе санации была выявлена многомиллиардная "дыра" в капитале, вследствие чего он сначала был сокращен до 1 рубля, а затем была проведена допэмиссия акций, которую выкупил ЦБ.

Регулятор в декабре утвердил изменения в план своего участия в санации "ФК Открытие", которые предусматривают докапитализацию банка на 456,2 миллиарда рублей, и допустил возможность повторной. Банк России 11 декабря сообщил, что приобрел дополнительный выпуск обыкновенных акций "ФК Открытие" на сумму 456,2 миллиарда рублей. В результате регулятор стал владельцем свыше 99,9% акций этого банка.