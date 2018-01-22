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ВТБ перевел 14 тыс своих сотрудников на виртуальные рабочие места


Компании / Технологии / Финансы / Банки

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Банк ВТБ VTBR перевел 14 тысяч своих сотрудников на виртуальные рабочие места, что поможет сэкономить к 2020 году 1,42 миллиарда рублей, сообщается в пресс-релизе банка.

"Банк ВТБ завершил внедрение технологии VDI (Virtual Desktop Infrastructure) для 14 тысяч рабочих мест. Экономия от реализации проекта к 2020 году составит 1,42 миллиарда рублей. Внедрение VDI стало частью масштабной программы ВТБ по централизации и повышению качества ИТ-сервисов, а также обеспечило единую ИТ-платформу в рамках интеграции структур экс-ВТБ БМ и экс-"ВТБ 24" с ВТБ. Проект затронул более 90 подразделений банка по всей России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за счет консолидации региональных ИТ-систем удалось повысить уровень информационной безопасности, значительно сократить парк оборудования и снизить затраты на ИТ-поддержку. Внедрение VDI позволило стандартизировать пользовательскую среду и упростить процессы администрирования. Теперь обновление ПО для всех рабочих мест может выполнять один администратор, а создание 100 полноценных рабочих мест с доступом к общебанковским приложениям занимает не более часа вместо нескольких дней.

"Один из важнейших эффектов внедрения VDI - ускорение процессов интеграции структур экс-ВТБ БМ и экс-"ВТБ 24" с ВТБ. Объединение инфраструктур с разными бизнес-системами, корпоративными стандартами и политиками безопасности обычно занимает годы. Мы же смогли подключить несколько тысяч сотрудников экс-ВТБ БМ к ИТ-инфраструктуре ВТБ всего за один месяц", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, руководителя департамента информационных технологий ВТБ Сергея Баранова.

Баранов пояснил, что сотрудники всех отделений бывшего ВТБ БМ единовременно получили возможность работать с приложениями ВТБ, сохранив возможность обслуживать существующих клиентов на прежних условиях.

Благодаря высокой доступности рабочих мест, развернутых по технологии VDI, и централизации защиты данных обеспечивается непрерывность бизнес-процессов. При локальных сбоях рабочие места восстанавливаются автоматически без перерывов в работе пользователей. На случай глобальных катастроф для 2 тысяч ключевых сотрудников предусмотрено восстановление рабочих процессов в течение часа без потери данных, отмечает банк. Партнером проекта выступила компания "Инфосистемы Джет".

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