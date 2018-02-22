Иск Промсвязьбанка о выходе НПФ из капитала банка могут передать в третейский суд

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Иск Промсвязьбанка PSBR о признании недействительными сделок по выходу трех негосударственных пенсионных фондов (НПФ) из капитала банка накануне объявления о его санации может быть передан в третейский суд, заявили в арбитражном суде Москвы два ответчика по иску.

Как отметил представитель компании "Ай Кью Джи Управление Активами", требования банка по крайней мере, "по отношению к некоторым ответчикам", возможно, подлежат рассмотрению в третейском суде, а именно – в Арбитражном центре при РСПП. Аналогичную позицию заявил и представитель еще одного ответчика - ООО "УК Управление инвестициями".

Третейское разбирательство – негосударственный институт разрешения споров, возникших из гражданско-правовых отношений.

Суд отложен

Суд в четверг не смог провести предварительные слушания по иску Промсвязбанка, в котором он оспаривает договор от 14 декабря 2017 года и взаимосвязанные сделки, "опосредующие куплю-продажу акций", так как о судебном разбирательстве оказался не уведомлен один из ответчиков – нидерландская компания Promsvyaz Capital B.V. экс-бенефициаров банка братьев Ананьевых. Предварительное заседание отложено на 15 мая.

Ответчиками в иске, поступившем в суд 22 января, указаны компания Promsvyaz Capital B.V., НПФ "Будущее", НПФ "Сафмар", НПФ "Доверие", а также управляющие компании этих НПФ - ООО "УК Управление инвестициями", АО "Ай Кью Джи Управление Активами", АО "И Джи Капитал Партнерс".

Промсвязьбанк в иске требует также применить последствия недействительности сделок путем взыскания с ответчиков более 16 миллиардов рублей.

Представитель истца в четверг приобщил к материалам дела ходатайство об истребовании доказательств, а именно – части оспариваемых договоров, так как самостоятельно получить их от Московской биржи не удалось. Это ходатайство, как и возможные ходатайства ответчиков об оставлении иска без рассмотрения в связи с неподсудностью спора, суд рассмотрит на следующем заседании.

В материалах дела говорится, что все взаимосвязанные сделки, как утверждает истец, были совершены 14 декабря 2017 года, за один день до опубликования Банком России решения о санации Промсвязьбанка, в период с 18.13.59 по 18.49.31. При этом ответчики, как отмечает истец, знали о предстоящей санации, так как являлись крупнейшими миноритарными акционерами Промсвязьбанка, которым в совокупности принадлежало 20,02% обыкновенных акций банка.

По мнению истца, недействительные сделки были совершены, в том числе на Московской бирже, исключительно с целью создания видимости их законности.

Без обеспечительных мер

Арбитраж Москвы дважды отказал Промсвязьбанку в принятии обеспечительных мер. В январе истец просил суд запретить ему исполнять требования АО "И Джи Капитал Партнерс", доверительного управляющего пенсионными накоплениями НПФ "Будущее", о возврате открытых в Промсвязьбанке депозитов с процентами в общем размере более 12,4 миллиарда рублей.

В феврале Промсвязьбанк дополнительно к этому просил арестовать более 16 миллиардов принадлежащих НПФ "Будущее" обыкновенных акций страховой компании "Росгосстрах" общей стоимостью более 7 миллиардов рублей в пределах суммы исковых требований к НПФ "Будущее" - около 8,3 миллиарда рублей. Оба раза суд не нашел оснований для принятия обеспечительных мер.

По состоянию на 29 ноября прошлого года, до объявления о санации Промсвязьбанка, Дмитрий и Алексей Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка, НПФ "Будущее" - 10%, НПФ "Сафмар" - 6,19%, НПФ "Доверие" - 3,81%.

О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря, а за день до объявления пенсионные фонды вышли из капитала банка. ЦБ в свою очередь сообщил, что намерен провести финансовое расследование сделок на бирже с бумагами банка накануне объявления о санации.