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Банки будут получать документы из Росреестра в электронном виде‍


Компании / Финансы / Банки
  • #Ипотека
    © fotolia.com, Brian Jackson

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российские коммерческие банки смогут получать в Росреестре справки о праве на недвижимость граждан РФ в электронном виде уже в текущем 2018 году. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, это даст возможность ускорить процесс получения кредитов для покупки жилья. 

Отмечается, что сведения из реестра банки смогут получать по системе межведомственного электронного взаимодействия, которая создана в рамках исполнения федерального закона о госуслугах.

Издание уточняет, что процесс подключения Росреестра к системе СМЭВ-3 идет уже сейчас.

В настоящее время банки запрашивают документы, подтверждающие право на недвижимость, из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Помимо того, что документы приходят в бумажном виде, это еще и занимает много времени - более недели. Для банкиров необходимо убедиться в том, что квартира не была заложена дважды либо перепродана нескольким владельцам, а также не находится под бременем судебных исков.

Эксперты отметили в беседе с газетой, что ускорение электронного документооборота в стране может привести к росту объемов выдачи ипотечных кредитов в текущем году на 15–20%. Общий объем ипотеки в РФ может достичь 2,5 трлн рублей.

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