Приток в фонды активов РФ составил $339 млн против оттока неделей ранее

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 21 февраля вложили в фонды, ориентированные на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 339 миллионов долларов против оттока в 94,5 миллиона неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"В России отмечен второй по величине приток средств среди стран БРИКСТ в 339 миллионов долларов. Это совпало с увеличением индекса MSCI Russia на 4,3% и ростом РТС на 3,7%", - говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова. Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (Russia-dedicated funds), завершили неделю с притоком в 125 миллионов долларов, что является крупнейшим показателем по притоку с 17 января, когда он составил 208 миллионов долларов.

Через глобальные фонды развивающихся рынков (GEM) был привлечен 161 миллион долларов. Пассивные фонды РФ зафиксировали за минувшую неделю приток в 190 миллионов долларов, а активные фонды отметили приток средств на сумму в 149 миллиона долларов. С начала 2018 года общий приток средств в Россию составил, таким образом, 1,6 миллиарда долларов, а в Russia-dedicated funds было привлечено 450 миллионов долларов.

В регионе развивающихся стран зафиксирован чистый приток средств на сумму в 5 миллиардов долларов. Глобальные фонды развивающихся рынков (GEM) привлекли 3,5 миллиарда долларов против притока в 450 миллионов долларов неделей ранее. Приток средств в Бразилию за минувшую неделю составил 611 миллионов долларов, Индию - 379 миллионов долларов, Китай - 1,5 миллиарда долларов.

"Мы ожидаем большую волатильность российского и мирового рынков в этом году, чем в последние годы, о чем мы говорили в наших недавних обзорах. Само собой разумеется, что это будет заметно в данных по вложениям средств, а также ценовой динамике. Произошедшие за последние две недели V-образный спад и восстановление на глобальных рынках связаны с этим", - также отмечается в сообщении.