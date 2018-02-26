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ЦБ: Доля госбанков в банковском секторе РФ выросла до 66,2%


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Доля госбанков в активах банковского сектора РФ возросла до 66,2% после перехода "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка PSBR под контроль в ФКБС с 59,2% в начале 2017 года, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

"Доля госбанков в активах банковского сектора на начало 2017 года составляла 59,2% и с переходом трёх банков под контроль в ФКБС она возросла до 66,2%. Для сравнения в Индии доля государственных банков на рынке составляет около 70%, в Бразилии - более 40%", - уточнила она.

"Да, использование нового механизма (санации через ФКБС - ред.) привело к некоторому росту доли государственного сектора, порядка 7%, но это изменение доли - не системное, не кардинальное. У нас доля государства в банковском секторе была изначально высокая - это историческое наследие, распространённая привычка граждан доверять свои деньги банкам с государственной собственностью и, конечно, ситуация должна постепенно меняться", - добавила Набиуллина.

ЦБ РФ при этом согласен с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в том, чтобы доля государства в банковском секторе не возрастала, заявила глава регулятора.

"Мы исходим из того, что по мере оздоровления банковского сектора доверие к банковской системе будет возрастать, и будет возрастать доверие к банкам с частной собственностью", - отметила она.

Банк России в прошлом году взял на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка: в августе и сентябре ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря - Промсвязьбанка.

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