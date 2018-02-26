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Задорнов: Часть активов бывших собственников уже поставлена на баланс "Открытия"


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Прошлые собственники "ФК Открытие" уже завели часть активов на баланс банка в счет их долгов, сообщил глава кредитной организации Михаил Задорнов.

"Диалог (с бывшими собственниками - ред.) идет непросто. Мы с ними общаемся, общаемся постоянно. Часть активов прошлых собственников уже поставлена на баланс и банка, и группы "Открытие". Нам, конечно, хотелось бы, чтобы это двигалось побыстрее", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Этот диалог - его цель проста - четко определит, что за активы остаются как в стране, так и за рубежом у предыдущих собственников, и договориться о передаче этих активов за счет тех долгов, которые они имеют перед банком. Долги, к сожалению, измеряются сотнями миллиардов рублей", - добавил Задорнов.

"ФК Открытие" проходит процедуру санации через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора, о которой было объявлено 29 августа минувшего года. По новому механизму ЦБ становится основным собственником санируемого банка с последующей продажей частному инвестору.

В ходе санации была выявлена многомиллиардная "дыра" в капитале "ФК Открытие", вследствие чего он сначала был сокращен до 1 рубля, а затем была проведена допэмиссия акций, которую выкупил ЦБ. В декабре регулятор утвердил изменения в план своего участия в санации "ФК Открытие", которые предусматривают докапитализацию банка на 456,2 миллиарда рублей, и допустил возможность повторной.

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Санация банка "Открытие"

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