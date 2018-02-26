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Объединение Бинбанка и "ФК Открытие" может произойти в течение года


Компании / Финансы / Банки
  • # бин открытие

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Объединение Бинбанка, "ФК Открытие" и их дочерних банков может быть юридически оформлено на горизонте одного года, сообщил глава "Открытия" Михаил Задорнов.

"Юридическое объединение произойдет, наверное, на горизонте одного года. Примерно столько требуется, чтобы два банка могли подготовиться и грамотно провести юридическое объединение. Когда я говорю о годе календарном, то, может быть, это будет конец года, может быть, начало следующего, но детальный план мы еще не подготовили, над ним работаем, но в самое ближайшее время начнем эту работу", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Создан проектный офис двух банков для того, чтобы именно готовить детально не только юридическую, но прежде всего технологическую, кадровую интеграцию", - добавил Задорнов.

Задорнов: Часть активов бывших собственников уже поставлена на баланс "Открытия" >>

Глава "ФК Открытия" также отметил, что в банке останутся только профильные активы, а все активы, требующие "специального управления", будут выведены в специальный банк. "Регулярный бизнес - банковский, страховой - будет сосредоточен на одном банке, а непрофильные активы или активы, требующие специального управления, - это промышленные предприятия, шахты, заводы, которые находятся на балансах как Бинбанка, так и "Открытия", на балансах дочерних банков - должны управляться все-таки не самими банкирами, а специалистами. Для этого будет, по всей видимости, отдельный банк, здесь такой выбор происходит. И на этот банк будут сосредоточены все непрофильные активы", - подчеркнул он.

Задорнов напомнил, что объединяемые банки - "ФК Открытие", Бинбанк, банк "Траст", Росгосстрах банк - суммарно имеют 950 отделений в 70 регионах страны. "Очень сильная сетка объединенная будет в Москве, в Санкт-Петербурге и области, очень хорошо представлен банк в Тюмени, поскольку Ханты-Мансийский банк - один из сооснователей "Открытия". Поэтому эти 950 офисов - мы, конечно, эту сеть несколько оптимизируем, 6 тысяч банкоматов будет в объединенном банке - это та сетка, на которую мы внимательно смотрим с точки зрения предложения клиентского, прежде всего, физлицам, малому бизнесу и крупным промышленным предприятиям", - поделился планами топ-менеджер.

Банк России в прошлом году взял на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка: в августе и сентябре ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря - Промсвязьбанка PSBR. В начале февраля текущего года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор принял решение объединить санируемые Бинбанк и "ФК Открытие" за исключением доли плохих активов.

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Санация банка "Открытие"

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