Набиуллина: ЦБ не будет останавливать "зачистку" рынка из-за опасений огосударствления

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Банк России не собирается останавливать процесс оздоровления банковского сектора из-за опасений огосударствления системы, регулятор при этом будет стараться быстрее выводить на рынок санированные банки, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее в понедельник она отметила, что доля госбанков в активах банковского сектора РФ возросла до 66,2%, после перехода "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка PSBR под контроль в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), с 59,2% в начале 2017 года. По её словам, такое изменение доли - не кардинальное и не системное, к тому же в стране доля государства в банковском секторе была изначально высокой — это историческое наследие, распространённая привычка граждан доверять свои деньги банкам с госсобственностью.

"Задавали вопрос выступающие, будем ли мы останавливать, например, процесс оздоровления, оставлять недобросовестных игроков на рынке из-за того, что будем опасаться, что доля государства вырастет. ЦБ не собирается этого делать, потому что, на наш взгляд, наибольший вред здоровой конкуренции наносит то, что недобросовестные, нечестные игроки конкурируют с честными, потом все уже остальное", - сказала Набиуллина в Совете Федерации.

"Поэтому останавливать не будем, но то, что будем делать - мы будем стараться быстрее выводить на рынок санированные банки", - подчеркнула глава ЦБ. "У нас не первый банк в нашей системе собственности, мы стараемся к этим банкам подходить одинаково, выстраиваем "китайскую стену". У нас нигде в органы управления не входят представители надзорного блока. У нас даже есть ограничение на циркулирование информации между этими блоками", - добавила она.

Банк России в прошлом году взял на санацию через ФКБС три крупных российских банка: в августе и сентябре ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря — Промсвязьбанка. В начале февраля текущего года Набиуллина сообщила, что регулятор принял решение объединить санируемые Бинбанк и "ФК Открытие" за исключением доли плохих активов.

А в среду ЦБ сообщил, что утвердил план санации банка "Советский", так что функции временной администрации возложены на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Ранее этот банк санировался Татфондбанком, который в прошлом году лишился лицензии.