Братья Ананьевы разделили активы после санации Промсвязьбанка

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Бизнесмены Дмитрий и Алексей Ананьевы, бывшие бенефициары Промсвязьбанка (ПСБ), разделили свои активы, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на одного из братьев, Алексея.

Банкир рассказал изданию, что это решение удалось принять "вскоре после ввода временной администрации в банк": это была "безденежная сделка".

"Я сделал предложение Дмитрию и благодарен, что он это предложение принял. Мы обменялись долями в активах. Активы разделены исходя из того, кто чем исторически занимался", - отметил один из братьев в интервью.

По словам Алексея, он предложил брату разделить активы, считая, что "будет правильно, если каждый будет заниматься своими активами – теми, которыми исторически и управлял".

Алексей Ананьев рассказал также, что в настоящее время полностью владеет и управляет группой компаний "Техносерв", а во владении Дмитрия Ананьева находится 100% "Промсвязькапитала".

"Таким образом, я больше не акционер Промсвязьбанка и "Возрождения", больше не имею отношения к финансовым активам. А группа ПСН, медиа всегда принадлежали Дмитрию",— подытожил Алексей Ананьев.