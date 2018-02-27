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НПФ "Будущее" возглавит вице-президент фонда по продажам Мария Калинкина


Фонды / Компании / Финансы

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор негосударственного пенсионного фонда "Будущее" Николай Сидоров с 27 февраля покидает компанию в связи с окончанием контракта, его место займет Мария Калинкина, которая в настоящее время занимает должность вице-президента по продажам, говорится в сообщении фонда.

Передача дел будет осуществлена до конца первого квартала 2018 года, в течение этого времени Сидоров останется в компании в должности советника генерального директора. По завершении процесса он намерен сосредоточиться на развитии собственных проектов.

Сидоров возглавил НПФ "Будущее" в апреле 2015 года. Он обладает почти 20-летним опытом управленческой деятельности в финансовой сфере и до прихода в фонд с 2005 по 2013 год занимал позицию председателя правления "Абсолют банка".

Калинкина работает в пенсионной отрасли более 10 лет. С 2003 года по 2008 год занимала должность директора по региональному развитию НПФ "Стальфонд", в 2008-2014 годах - директора по клиентскому обслуживанию фонда, а в январе 2015 года заняла пост вице-президента по продажам и клиентскому обслуживанию. После присоединения НПФ "Стальфонд" к НПФ "Будущее" Калинкина продолжила работу в объединенном фонде в должности вице-президента по продажам.

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