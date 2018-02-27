Структура одной из санируемых ЦБ групп может стать банком "плохих долгов"

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Структура одной из санируемых ЦБ РФ банковских групп предположительно станет банком "плохих долгов", сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

В начале февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила журналистам, что идея создания специального банка "плохих долгов" обсуждается, однако она назвала ее сложнореализуемой. Глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов в интервью Рейтер на прошлой неделе назвал "Траст" и Рост-банк наиболее вероятными кандидатами на роль банка для консолидации "плохих" активов.

"Действительно, предполагается, что сейчас один из санируемых Центральным банком банков, который входил раньше в одну из банковских групп, которая сейчас находится на санации, будет выбран банком плохих активов, но это будет за пределами периметра "ФК Открытие", безусловно", - сказал Моисеев.

При этом он отказался сообщить название банка, переадресовав этот вопрос Центробанку.

Банк России в прошлом году взял на санацию через ФКБС три крупных российских банка: в августе и сентябре ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря — Промсвязьбанка PSBR. В начале февраля текущего года Набиуллина сообщила, что регулятор принял решение объединить санируемые Бинбанк и "ФК Открытие" за исключением доли плохих активов.

А в среду, 21 февраля, ЦБ сообщил, что утвердил план санации банка "Советский", так что функции временной администрации возложены на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Ранее этот банк санировался Татфондбанком, который в прошлом году лишился лицензии.