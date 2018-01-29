Греф не планирует покидать Сбербанк до истечения контракта в декабре 2019 г

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Глава Сбербанка SBER Герман Греф не планирует покидать свой пост ранее истечения контракта с акционерами в декабре 2019 года, а после этого срока готов обсудить дальнейшие планы.

"Мой контракт заканчивается в конце 2019 года, я не думаю, что сейчас удачное время для обсуждения перспектив моего трудоустройства после этой даты. В следующем году об этом имеет смысл поговорить", - сказал Греф на телефонной конференции для инвесторов по итогам МСФО банка за 2017 год.

"На фоне политической, макроэкономической ситуации политика в области реформ (в РФ - ред.) станет понятной до конца этого года и после 2019 года будет самый удачный момент, чтобы обсудить мои личные планы: останусь ли я в Сбербанке или подумаю о чем-то еще. Думаю, что сейчас я точно останусь с Вами до конца 2019 года", - добавил он. "В следующем году это будет ваше решение, решение акционеров, я буду на 100% открыт с вами и мы обсудим и мое будущее, и будущее Сбербанка", - заключил топ-менеджер.

Пост президента — председателя правления крупнейшего российского банка Греф занимает с ноября 2007 года. Акционеры Сбербанка за 10 лет переизбирали его три раза. Полномочия Грефа истекают к декабрю 2019 года.

Основным акционером и учредителем Сбербанка является ЦБ РФ, его доля в уставном капитале составляет 50%+1 акция. Другими акционерами банка являются международные и российские инвесторы.