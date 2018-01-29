Греф: Сбербанк может обсудить рост дивидендов до 50% прибыли по МСФО ранее 2020 г

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сбербанк SBER может обсудить вопрос об увеличении дивидендов до 50% чистой прибыли по МСФО ранее 2020 года в случае выхода на уровень достаточности капитала выше 12,5%, но пока говорить об этом преждевременно, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Возможно ли изменить наши планы по повышению дивидендных выплат? Мой ответ: да, мы можем обсудить это, но я думаю, пока рано. Если наша достаточность капитала будет больше 12,5%, которую мы обсуждали прошлой осенью, тогда можно будет обсудить возможность повышения дивидендов", - сказал Греф на телефонной конференции для инвесторов.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38,2% по сравнению с 2016 годом - до 748,7 миллиарда рублей. Коэффициент достаточности базового капитала первого уровня по стандарту Базель III составил по итогам года 11,4%, что на 120 базисных пунктов выше показателя годом ранее. Коэффициент достаточности общего капитала вырос на 100 базисных пунктов и достиг 13%.

Сбербанк в декабре презентовал инвесторам в Лондоне новую стратегию, согласно которой к 2020 году планирует увеличить чистую прибыль по МСФО до 1 триллиона рублей, а дивиденды - до 50% прибыли. Дивидендная политика банка предусматривает, что решение об увеличении дивидендов к 2020 году до 50% прибыли будет учитывать ряд факторов, в том числе необходимость поддержания уровня базового капитала не ниже 12,5%.

Греф в январе говорил, что Сбербанк может увеличить дивиденды за 2017 год до 35% от чистой прибыли по МСФО, решение будет в конце марта - в апреле. По итогам 2016 года банк направил на дивиденды 135,5 миллиарда рублей (25% прибыли).