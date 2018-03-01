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Зампред ВТБ Михаил Сухов покинул свой пост


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Зампред ВТБ Михаил Сухов покинул свой пост, его последний рабочий день был в среду, сообщили РИА Новости в кредитной организации.

"Мы подтверждаем, что вчера был последний рабочий день в ВТБ заместителя президента-председателя правления Михаила Сухова", - сказали в банке.

Комментарий Сухова о дальнейших планах его деятельности получить пока не удалось.

В конце января глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Рейтер сообщал, что ВТБ сформирует новую команду до конца февраля. Он тогда сказал, что банк, скорее всего, покинет зампред правления Михаил Сухов, а отвечающий за финансовый блок зампред Герберт Моос получит новое направление.

Сухов перешел в ВТБ в октябре 2016 года после более 20 лет работы в ЦБ, где он отвечал за надзор за системно значимыми банками, лицензирование деятельности банков и их финансовое оздоровление.

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