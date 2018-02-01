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BBI: Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $11,4 млрд


Компании / Финансы

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Совокупное состояние 27 российских миллиардеров за первые два месяца 2018 года выросло на 11,4 миллиарда долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который опубликован агентством Блумберг.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Согласно индексу BBI, самым богатым в России по-прежнему является основной акционер "Северстали" CHMF Алексей Мордашов, его состояние выросло на 239 миллионов долларов, до 19,9 миллиарда. Второе место у президента "Норильского никеля" Владимира Потанина, состояние которого увеличилось на 613 миллионов долларов, до 19,6 миллиарда долларов. Третью позицию занимает глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, чей капитал вырос за два месяца на 924 миллиона долларов, до 18,9 миллиарда долларов.

Состояние главы "Новатэка" NVTK Леонида Михельсона увеличилось на 948 миллионов долларов, до 17,6 миллиарда. Председатель совета директоров и основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг увеличил свой капитал на 438 миллионов долларов и оказался на пятом месте с состоянием в 16,7 миллиарда долларов.

Капитал основателя USM Holdings Алишера Усманова вырос на 1,01 миллиарда долларов, до 15,5 миллиарда. Основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко увеличил состояние на 1,05 миллиарда долларов, до 14,9 миллиарда. В десятку также вошли Вагит Алекперов, Михаил Фридман и Роман Абрамович. Алекперов стал богаче на 1,96 миллиарда долларов, его состояние достигло 14,5 миллиарда. Фридман, напротив, потерял 474 миллиона долларов, его капитал оценивается в 13,9 миллиарда. А Абрамович увеличил свое состояние на 993 миллиона - до 13,5 миллиарда долларов.

Геннадий Тимченко и Михаил Прохоров занимают 11-ю и 12-ю строчки с состоянием 12 миллиардов и 11,5 миллиарда долларов соответственно. На последнем, 27 месте, среди миллиардеров из РФ оказался генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын, он увеличил свое состояние на 78,4 миллиона долларов, до 4,43 миллиарда долларов.

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