ЦБ отозвал лицензию у банка "Алжан"

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Банк России со 2 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Алжан" (Махачкала), говорится в сообщении регулятора.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

По данным ЦБ, к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами привели осуществленные банком во второй половине февраля крупные сделки, направленные на замещение значительной части активов.

Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе КБ "Алжан" с рынка банковских услуг, отмечается в сообщении регулятора.

В банк назначена временная администрация.

Согласно данным БИР Аналитик, банк на 1 января занимал 523-е место в банковской системе РФ с активами 527,1 млн рублей.