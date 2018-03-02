Приток в фонды активов РФ за неделю сократился в 3 раза

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 28 февраля вложили в фонды, ориентированные на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 111 миллионов долларов против притока в 339 миллионов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств - Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Все страны БРИКСТ за неделю получили чистый приток средств, в России был отмечен один из наименьших притоков в группе, 111 миллионов долларов против 339 миллионов долларов неделей ранее", - говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (Russia-dedicated funds), завершили неделю с оттоком в 54 миллионов долларов, что было компенсировано притоком из глобальных фондов развивающихся рынков (GEM) в размере 87,5 миллиона долларов и притоком в 63,6 миллиона долларов из фондов стран Европы и региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

Пассивные фонды РФ зафиксировали за минувшую неделю отток в 21,9 миллиона долларов, а активные фонды отметили приток средств на сумму в 133 миллиона долларов.

В регионе развивающихся стран зафиксирован чистый приток средств на сумму в 3,8 миллиарда долларов против 5 миллиардов долларов неделей ранее. Глобальные фонды развивающихся рынков (GEM) привлекли 1,9 миллиарда долларов против притока в 3,5 миллиарда долларов неделей ранее. Приток средств в Индию за неделю составил 266 миллионов долларов, а Китай - 1,8 миллиарда долларов.