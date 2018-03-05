ЦБ РФ провел комплексное стресс-тестирование финансового рынка по итогам 2017 г

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Банк России по итогам 2017 года провел комплексное стресс-тестирование финансового рынка в целях сопоставления результатов и сравнительной оценки изменения устойчивости рынка за прошедший год, говорится в обзоре рисков финансовых рынков за четвертый квартал 2017 года, подготовленного ЦБ РФ.

Комплексный стресс-тест призван оценить устойчивость центрального контрагента и риски ликвидности участников рынка при реализации существенного двухдневного шока на финансовом рынке. Стресс-тест охватывал сегменты рынка, изменение конъюнктуры которых может вызвать срочную потребность в дополнительной ликвидности у кредитных организаций: биржевой рынок (фондовая, валютная и срочная секции Московской биржи) и внебиржевой рынок (рынок междилерского репо и репо с Банком России, рынок МБК, рынок валютных свопов).

Участники финансового рынка по оценке на 18 декабря 2017 года оказались достаточно устойчивы к риску ликвидности в рамках рассмотренного сценария. С учетом уже имеющегося у участников рынка индивидуального клирингового обеспечения отрицательная переоценка позиций на биржевом рынке не создает значимой дополнительной потребности в ликвидности, говорится в обзоре.

Наибольшая потребность в ликвидности формируется за счет сокращения стоимости обеспечения на рынке внебиржевого репо. Общая потребность в дополнительной ликвидности составила 135,8 миллиарда рублей, из них по биржевым позициям – 81,7 миллиарда рублей, по внебиржевым – 54 миллиарда рублей. Повышение общей потребности в ликвидности относительно уровня прошлого года (83 миллиарда рублей) связано с ростом масштаба операций и открытых позиций на рынке.

В то же время кредитные организации стали обладать большим объемом необремененного обеспечения. По состоянию на 18 декабря 2017 года стоимость свободных рыночных активов банков составляет около 8 триллионов рублей, при этом неравномерно распределена между участниками рынка и приходится в основном на крупнейшие банки. В результате дефицит ликвидности составил 1,9 миллиарда рублей, что не представляет системной угрозы для функционирования банковского сектора, отмечают в ЦБ.

"Сложившаяся на 18 декабря 2017 года структура рынка была устойчива к реализации стрессового сценария с точки зрения рисков ликвидности кредитных организаций и устойчивости центрального контрагента. Во многом данный результат обусловлен накоплением структурного профицита ликвидности, в том числе под воздействием проводимых мер по оздоровлению отдельных кредитных организаций. В этих условиях у кредитных организаций высвобождается значительный объем обеспечения, а также формируются свободные средства на депозитных счетах в Банке России", - заключает регулятор.