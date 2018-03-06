Суд рассмотрит 15 марта апелляцию "Югры" на решение о законности отзыва лицензии

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд объявил перерыв до 15 марта в рассмотрении апелляционной жалобы банка "Югра", входившего в топ-30 российских банков, на решение нижестоящего суда, который признал законным приказ ЦБ об отзыве у кредитной организации лицензии, передает корреспондент из зала суда. Суд в Москве рассмотрит апелляцию банка "Югра" на решение о законности отзыва лицензии

Как пояснил председательствующий судья Дмитрий Вигдорчик, в суд первой инстанции поступили апелляционные жалобы от лиц, не участвующих в деле, содержание которых суду пока не известно. Для выяснения вопроса с этими жалобами суд перенес слушания. По словам представителя ЦБ, указанные юрлица являлись заемщиками банка.

Арбитражный суд Москвы 18 декабря 2017 года отклонил заявление "Югры" в лице бывших топ-менеджеров и собственников банка, просивших признать недействительным приказ Центробанка от 28 июля, а также восстановить лицензию. Арбитраж Москвы рассмотрит заявление ЦБ РФ о банкротстве банка "Югра"

Представитель ЦБ РФ в суде первой инстанции сообщил, что отзыв лицензии произошел по двум группам оснований. Во-первых, по основанию неоднократного нарушения "Югрой" законов и нормативных актов ЦБ и, как следствие, неоднократного применения к банку мер надзорного реагирования. Нарушения были связаны преимущественно с неадекватной оценкой кредитного риска по выданным ссудам и соответственно несформированием резервов в нужном объеме, а также с несоблюдением ограничений по параметрам вкладов физлиц.

Представитель ЦБ заявил, что для формального исполнения предписаний "Югра" применяла "схемные операции", в частности с использованием перевода долга между заемщиками, фактически же предписания исполнены не были.

Вторым основанием для отзыва лицензии, как заявил ответчик, стало снижение собственного капитала банка ниже минимального значения и нарушение норматива достаточности собственных средств ниже 2%. По словам представителя ЦБ, на 22 июля собственный капитал банка составлял минус 7 миллиардов рублей.

Представитель банка "Югра", основываясь на протоколе комитета банковского надзора, который 7 июля принял решение отказаться от применения к "Югре" мер в виде отзыва лицензии, заявил об отсутствии оснований для отзыва лицензии, а также о процессуальных нарушениях со стороны регулятора.

"Югра" даже заявила ходатайство о фальсификации представленной АСВ и ЦБ бухотчетности по состоянию на 22 июля, поскольку по состоянию на 7 июля собственный капитал банка оценивался в 33 миллиарда рублей. Суд ходатайство о фальсификации доказательств отклонил.

Суд первой инстанции указал в решении, что, "учитывая характер правонарушений, систематическое выставление требований о доначислении, доформировании резервов…, применение санкций…, суд приходит к выводу, что приведенных ответчиком нарушений… более чем достаточно для применения меры в виде отзыва лицензии".

Суд также отметил, что протокол комитета банковского надзора предназначен для служебного пользования, а "оспариваемый приказ об отзыве лицензии является решением, отменяющим предыдущие решения".

Страховой случай с банком "Югра", у которого ЦБ с 28 июля 2017 года отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки банковской системы РФ. АСВ оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам "Югры" в 169,2 миллиарда рублей.

ЦБ в качестве основных причин отзыва лицензии назвал финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение банком введенных в отношении него ограничений. ЦБ ранее сообщил, что разница между обязательствами и активами банка "Югра" ("дыра" в капитале) по состоянию на 8 сентября составила 86,1 миллиарда рублей.

Представители бывших собственников "Югры" ранее заявляли, что у регулятора отсутствовали безусловные основания для отзыва лицензии, а именно отсутствовало снижение всех нормативов достаточности собственных средств и размера капитала банка ниже минимального значения, то есть ниже 30 миллиардов рублей. По мнению экс-владельцев, полная утрата капитала банка произошла вследствие внесенных изменений в данные бухучета на основании распорядительных актов временной администрации.

Основным владельцем "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации.