Владимир Лисин возглавил рейтинг богатейших бизнесменов РФ по версии Forbes

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Журнал Forbes назвал владельца НЛМК Владимира Лисина богатейшим бизнесменом РФ с состоянием в 19,1 миллиарда долларов.

Лисин сменил прошлогоднего лидера - основного акционера "Новатэка" Леонида Михельсона, который занял третью строчку рейтинга, его состояние оценивается в 18 миллиардов долларов.

Второе место у Алексея Мордашова, председателя совета директоров компании "Северсталь". Его состояние - 18,7 миллиарда долларов.

Всего в глобальный список Forbes вошли 102 бизнесмена из России, чье совокупное состояние оценено в 410,8 миллиарда долларов.